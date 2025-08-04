استمرار فعاليات التضامن مع غزة في ألمانيا

تتواصل الفعاليات التضامنية مع غزة في العاصمة الألمانية برلين والمدن الأخرى لليوم الثاني على التوالي.

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ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وإنهاء حالة التجويع في قطاع غزة المحاصر. وشهدت الوقفات الاحتجاجية السلمية اعتقالات واستفزازات متكررة من جانب إسرائيليين، في حين انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشدة الحكومة الإسرائيلية محملا إياها المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الحالية، رغم تأكيد برلين التزامها الثابت بدعم تل أبيب. تقرير: أيمن الزبير

المصدر: الجزيرة