إسقاط المساعدات الجوية عشوائيا يفتك بالمجوعين في غزة

يفتك موت من نوع آخر بالمجوعين في قطاع غزة، إذ تتساقط المساعدات عشوائيا عبر الإنزالات الجوية التي سمحت بها إسرائيل؛ لكنها تسبب تدافعا بين المحتاجين لها، مما يؤدي إلى قتل عدد منهم.

وتكون صناديق المساعدات في المناطق المنكوبة عادة من نصيب الأقوى، ناهيك عن عشوائية السقوط والأضرار، في حين يعود كثيرون خالي الوفاض من معركة الحصول على الفتات.

وبلغة الأرقام، فإن ما تحمله 5 طائرات من المساعدات لا يساوي ما تحمله شاحنة واحدة تدخل من المنافذ البرية.

تقرير: صهيب العصا