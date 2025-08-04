أطفال غزة يعانون سوء تغذية حادا وإسهالا متواصلا ونقصا في المناعة

رصدت كاميرا الجزيرة الأوضاع داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال بمدينة غزة، في ظل تفشي المجاعة في القطاع وسوء التغذية الحاد بسبب عدم توفر حليب الأطفال، مما أدى إلى تفاقم حالتهم الصحية.

ويستقبل المستشفى يوميا عددا من الأطفال فضلا عن آخرين يمكثون داخله منذ أيام ويعانون إسهالا متواصلا ونقصا في المناعة يؤثر على عضلة القلب، وسط مخاوف بشأن حياتهم في ظل إحكام الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية واستمرار الحرب.

وفي السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة حالات إصابة ووفيات بمرض متلازمة "غيلان باريه" في مستشفيات القطاع.

تقرير: أنس الشريف