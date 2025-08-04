أصوات من لبنان تطالب بإنهاء تجويع غزة
عبّر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن تضامنهم مع غزة، معتبرين أن حصارها امتداد لنكبتهم، وسط دعوات من داخل المخيمات لتحرك عربي عاجل وفاعل.
بيروت- عبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عن تضامنهم العميق مع أهاليهم في قطاع غزة، مؤكدين أن ما تعيشه غزة من حصار وتجويع هو امتداد لنكبتهم المستمرة، وأن وجعهم -وإن تفرّقوا جغرافيا- واحد.
وترتفع داخل المخيمات -التي تفتقر لأبسط مقومات العيش- الأصوات بالدعاء والاحتجاج، مطالبة العالم العربي بالتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في القطاع، ولو بكسرة خبز، في حين يشارك اللبنانيون أيضا وجع غزة، ويرون فيها مأساة إنسانية تتجاوز الانتماءات.
4/8/2025-|آخر تحديث: 10:56 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة