تضرر آلاف المنازل في لاهور الباكستانية جراء الأمطار الموسمية

تعرضت آلاف المباني في أحياء سكنية بمدينة لاهور -ثاني كبرى مدن باكستان- لأضرار بالغة مع تدفق مياه نهر راوي إليها، بعد فيضان النهر. وقد أثار الأمر جدلا بشأن بناء مساكن في مجرى الأنهار والروافد المائية.

ولم يستوعب نهر راوي -أحد 5 أنهار في إقليم البنجاب شرقي باكستان- كمية الأمطار التي جرت فيه، ففاضت مياهه، مما تسبب في أضرار بالغة لحقت بآلاف المنازل القريبة من النهر. تقرير: عبد الرحمن مطر

المصدر: الجزيرة