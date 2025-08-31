تضرر آلاف المنازل في لاهور الباكستانية جراء الأمطار الموسمية
تعرضت آلاف المباني في أحياء سكنية بمدينة لاهور -ثاني كبرى مدن باكستان- لأضرار بالغة مع تدفق مياه نهر راوي إليها، بعد فيضان النهر. وقد أثار الأمر جدلا بشأن بناء مساكن في مجرى الأنهار والروافد المائية.
ولم يستوعب نهر راوي -أحد 5 أنهار في إقليم البنجاب شرقي باكستان- كمية الأمطار التي جرت فيه، ففاضت مياهه، مما تسبب في أضرار بالغة لحقت بآلاف المنازل القريبة من النهر.
