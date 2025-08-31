انتشار فيروس جديد يشبه كورونا بين النازحين في غزة

شهد مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة توافد أعداد كبيرة من المصابين بأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسط مخاوف من انتشار فيروس جديد بين النازحين.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن أعراض المرض الجديد هي سخونة عالية، وسعال شديد، وصداع في الرأس، وقيء، وإسهال.

وأخبرت سيدة نازحة من حي الزيتون بمدينة غزة -الجزيرة- بأنها تعاني منذ أسبوع من سخونة ورشح، وقالت إنها جاءت إلى مجمع الشفاء لحاجتها للعلاج.

تقرير: نور خالد