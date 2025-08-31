الجزيرة ترصد أحوال آلاف اللاجئين السودانيين في أبيي

ترزح أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين في منطقة أبيي في ظل ظروف صعبة من انعدام المأوى إلى سوء التغذية وغياب الدواء، في حين تتفشى الأمراض المعدية.

ومما زاد من معاناة السكان هطول الأمطار وغياب المنظمات الإنسانية عن منطقة أبيي بسبب نقص التمويل. وتشير تقديرات منظمات الأمم المتحدة إلى وصول أكثر من مليون لاجئ إلى مختلف مناطق جنوب السودان، منذ اندلاع الحرب في السودان. تقرير: هيثم أويت

المصدر: الجزيرة