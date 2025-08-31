أكثر من 50 سفينة تشارك في أسطول"الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة

قرر مئات الشخصيات والناشطين من أكثر من 50 دولة في العالم التحرك نحو قطاع غزة بحرا بأسطول “الصمود العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأكد مراسل الجزيرة أن أكثر من 50 سفينة ستنطلق نحو غزة.

وقام المشاركون والمتضامنون من مختلف الجنسيات بالتبرع بثمن السفن المشاركة وتجهيزها للإبحار. وأكد المشاركون في كلمات لهم خلال مؤتمر صحفي على أن ما يقومون به ليس للاستعراض، بل هي حملة تضامنية تهدف إلى مساعدة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة تمارسها ضدهم إسرائيل. تقرير: حسان مسعود

المصدر: الجزيرة