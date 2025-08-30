شاهد.. لابورتا رئيس برشلونة ينام في ملعب كامب نو

أثار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني استغراب عشاق كرة القدم في أنحاء العالم بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو مستلقيا على عشب ملعب “كامب نو” التاريخي الذي يشهد حاليا المراحل الأخيرة من تجديده.

وخلال زيارة قام بها لابورتا إلى الملعب، استلقى في الدائرة المركزية للملعب وفق ما ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبّر عن ثقته التامة بالحصول على الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة وفالنسيا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في كامب نو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن وجود عدد من المصورين وموظف في المركز الإعلامي لبرشلونة بالقرب من لابورتا يشير إلى أن ما قام به قد يكون جزءا من حملة للترويج للعودة إلى الملعب الشهير بمجرد حصول برشلونة على تصريح رسمي بذلك.

وكان لابورتا خلال الزيارة إلى الملعب على رأس وفد مصغّر ضم عددا من الإداريين والتنفيذيين العاملين في النادي الكتالوني، من بينهم إيلينا فورت نائبة الرئيس والمسؤولة عن مشروع إسباي برسا، تشافي بوينغ أحد أعضاء مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين القادم اجتماعات حاسمة بين النادي وبلدية برشلونة ورجال الإطفاء والحرس الحضري لتحديد إمكانية استضافة ملعب كامب نو لمباراة الفريق الكتالوني ضد فالنسيا أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/أيلول القادم.

ويتحلى برشلونة بالحذر في ما يتعلق بإمكانية الحصول على الموافقة للعودة إلى ملعب كامب نو الذي سيستوعب في مرحلته الأولى 27 ألف متفرج بين المدرج الرئيسي وجزء من أحد المدرجات.

وإذا لم تتم الموافقة على إقامة المباراة المذكورة في الملعب الجديد، فإن ملعب يوهان كرويف يُعتبر الخيار الأقوى رغم أنه لا يتسع سوى لـ6 آلاف مشجع، الأمر الذي سيتطلب استثناء خاصا من رابطة الدوري الإسباني.

ولن يكون ملعب "مونتجويك" الذي خاض عليه برشلونة مبارياته البيتية في الموسمين الماضيين متاحا للنادي الكتالوني قبل الجولة الخامسة من الدوري ضد خيتافي أحد يومي 20 أو 21 سبتمبر/أيلول، لأن الملعب سيحتضن حفلا غنائيا يوم 12 من الشهر نفسه.