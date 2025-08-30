عبر الخريطة التفاعلية.. ماذا حدث في مدينة غزة التي يحشد الاحتلال قواته لاقتحامها؟

وقعت عمليات المقاومة الفلسطينية ليلة أمس، أو ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالحدث الأمني الصعب والأبرز، في المنطقة التي يقول جيش الاحتلال إنه سيتوغل داخلها، أي في مدينة غزة.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن المقاومة نفذت كمينا للاحتلال الإسرائيلي بتفجير عبوة ناسفة بمدرعة "النمر". وتستخدم مدرعة "النمر" الإسرائيلية في عملية نقل الجنود في منطقة غزة، وتحمل 12 جنديا ومقصورة قيادة تصل إلى 3 جنود. وتشير الخريطة التفاعلية إلى أنه بعد تدخل طائرات الهليكوبتر لإنقاذ الجنود تم استهدافها، ثم تدخل الطيران الحربي وقام بقصف المنطقة بشكل مكثف تنفيذا لما يعرف بـ"بروتوكول هانيبال" الذي يستخدمه الاحتلال لمنع عمليات أسر الجنود. تقديم: صهيب العصا

المصدر: الجزيرة