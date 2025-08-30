تدمير الطرق في غزة يعمق معاناة السكان ويعرقل قدرتهم على التنقل

تتزايد المعاناة اليومية لسكان غزة بفعل تدمير الاحتلال الطرق والبنية التحتية والمواصلات. ولم يعد التنقل بين المدن أو حتى داخل أحياء المدينة الواحدة أمرا عاديا بعد أن امتلأت الطرق بالحفر والركام.

وقد تهالكت وسائل النقل وارتفعت الأسعار أضعافا، ويُضطر بعض الناس إلى السير على الأقدام لمسافات. وقال مواطنون لقناة الجزيرة إنهم يواجهون معاناة كبيرة في سبيل الحصول على وسيلة نقل تقلهم في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: الجزيرة