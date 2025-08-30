تجدد الاشتباكات بين محتجين وعناصر الشرطة في جاكرتا

تجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، في حين اتسعت رقعة الاحتجاجات الجمعة لتشمل مدنا عدة لليوم الثالث خلال هذا الأسبوع.

وخرجت المظاهرات يوم الاثنين الماضي للمطالبة بزيادة الأجور وخفض الرواتب وإلغاء امتيازات خاصة بنواب البرلمان، لكن الاحتجاجات ازدادت حدة وأخذت منحى أوسع بعد مقتل شاب دهسا بسيارة تابعة للشرطة خلال مظاهرات يوم الخميس الماضي. تقرير: صهيب جاسم

المصدر: الجزيرة