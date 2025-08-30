الترويكا الأوروبية تطالب طهران بالوفاء بالتزاماتها لتجنب العقوبات

قالت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إن هناك فرصة للدبلوماسية لتجنب استئناف تطبيق العقوبات الأممية على إيران.

هذه الدول الأعضاء في الاتفاق النووي مع إيران، طالبت طهران بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق.

من جهته، قال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة إن مساعي الدول الغربية لإعادة فرض العقوبات على بلاده غير قانونية وتقوض الحل الدبلوماسي.

تقرير: مراد هاشم