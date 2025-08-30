أهي ليلة القبض على جدعون؟

ألقت العمليات التي نفذتها كتائب القسام الليلة الماضية في مدينة غزة بظلال شك إضافية، ولاسيما في أوساط المجتمع الإسرائيلي، على إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة لعملية “عربات جدعون”.

فبينما زحفت ألوية النخب العسكرية الأقوى في الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة مجددا، إذ حدثت مفاجأة مدوية تقول أنباؤها الأولية إنها أسفرت عن قتلى وجرحى، إضافة إلى فقد 4 جنود، لم يعرف مصيرهم، على الفور، ومنعت الرقابة العسكرية نشر أي أنباء في شأنهم.

وأعادت الواقعة تذكير الإسرائيليين بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصفوا ما حدث ليلة السبت بأنه الأصعب للجيش الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ.

تقرير: ماجد عبد الهادي