مظاهرات متواصلة في هولندا تطالب بإجراءات أقوى ضد إسرائيل

شهدت المدن الهولندية مظاهرات متواصلة مناهضة لإسرائيل، جاءت بعد فرض الحكومة الهولندية إجراءات ضد وزيرين إسرائيليين ومنعهما من دخول أراضيها.

وتتزامن هذه التحركات مع انعقاد جلسة برلمانية لمناقشة الوضع في غزة، إذ تشهد محطات القطارات والمؤسسات الحكومية احتجاجات يومية تطالب بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.

ويعكس هذا الحراك تحولا واضحا في المزاج العام الهولندي من الدعم التقليدي لإسرائيل، إذ تتأثر العلاقات الثنائية القوية بسبب الحرب الدائرة في غزة والتي غيرت موقف الشارع الهولندي.

تقرير: عبد الله الشامي