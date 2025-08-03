كبار السن في غزة يعانون أوضاعا قاسية بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية

يعاني كبار السن في غزة أوضاعا إنسانية وصحية قاسية بسبب سياسية التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى موت عدد منهم.

الثمانيني أبو فؤاد نازح أنهكه الجوع والمرض، دفعته الحرب إلى نصب خيمته بجوار النفايات، لا يختلف حاله كثيرا عن حال 170 ألف مسن في قطاع غزة المحاصر، فتكت بهم الحرب ولم ترحم شيخوختهم. أما في مركز الوفاء لرعاية المسنين، لحظات عصيبة يمر بها المسنون، بعد مضاعفات صحية بسبب سوء التغذية الحاد الذي أدى إلى وفاة 5 منهم في الأشهر الأخيرة. مراسل الجزيرة محمد قريقع يسلط الضوء على جانب من معاناة كبار السن في غزة.