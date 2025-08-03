ألوية الناصر تقصف حشود الاحتلال وترد على مطالب نزع سلاح المقاومة

بثت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- مشاهد من قصف مقاتليها تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية في محيط “كف القرارة” شمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وأوضحت ألوية الناصر في مقطع الفيديو أن القصف تم بقذائف الهاون أمس السبت ردا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وتضمنت المشاهد تصريحات شهيرة لمؤسس لجان المقاومة الشعبية جمال أبو سمهدانة ردا على مطالب نزع سلاح المقاومة مفادها بأنه "يجب علينا التمسك بسلاح الشهداء الذين قضوا من أجل ثرى الوطن ومسيرة التحرير".