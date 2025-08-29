شاهد.. حالة كارثية لمعقل رايو فاليكانو قبل مواجهة برشلونة في الليغا

يحل برشلونة ضيفا على رايو فاليكانو الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتضن ملعب كامبو دي فاييكاس مواجهة برشلونة ورايو فاليكانو التي يسعى النادي الكتالوني للفوز بها لرفع رصيده إلى 9 نقاط ومواصلة تصدر الليغا. لكن البارسا يواجه معضلة حقيقية بسبب الوضع الكارثي لأرضية للملعب وحالة العشب. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تتندر وتسخر من حالة الأرضية التي ستستقبل أحد أفضل الأندية في العالم. وشرعت البلدية مؤخرا بتنفيذ أعمال الصيانة في ملعب فاييكاس لتكييفه مع معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).