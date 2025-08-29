مدة الفيديو 00 دقيقة 48 ثانية 00:48

صور توثق تفجير روبوتات مفخخة لتدمير مبانِ سكنية بغزة

بثت الجزيرة مشاهد تظهر تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في استخدام مركبات عسكرية مفخخة لتفجير مبانٍ سكنية في مدينة غزة.
Published On 29/8/2025
آخر تحديث: 17:36 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة