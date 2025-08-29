صور توثق تفجير روبوتات مفخخة لتدمير مبانِ سكنية بغزة

بثت الجزيرة مشاهد تظهر تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في استخدام مركبات عسكرية مفخخة لتفجير مبانٍ سكنية في مدينة غزة.

المصدر: الجزيرة