تحت وطأة القصف والتجويع.. مخطط إسرائيلي لتهجير فلسطينيي غزة

تحاول إسرائيل -تحت وطأة ثنائية القصف والتجويع- اقتلاع قرابة مليون فلسطيني من مناطقهم في مدينة غزة وإجبارهم على النزوح جنوبا، حيث تتكرر المشاهد المفزعة لآلاف العائلات النازحة.

ومنذ بدء الحرب، قسمت إسرائيل قطاع غزة إلى مربعات جغرافية وأجبرت بموجبها الفلسطينيين على إخلاء مناطق سكنهم قسرا، بعدما اتخذت تل أبيب قرارا على المستوى السياسي بتهجير الغزيين ويعمل جيشها على تطبيقه.

ونشر جيش الاحتلال خريطة زعم أنها لمناطق شاسعة وفارغة في مخيمات المحافظة الوسطى والمواصي، لكن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وصف ادعاء الجيش بالباطل، وقال إنها محاولة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على جريمة التهجير القسري.

تقرير: سلام خضر