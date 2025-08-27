شاهد.. لوحة فنية للاعبي ليفربول قبل هدف الفوز على نيوكاسل

قدم لاعبو ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لوحة فنية رائعة قبل تسجيل هدف الفوز على نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من “البريميرليغ”.

وحسم "الريدز" مواجهته مع نيوكاسل بالفوز بنتيجة 3-2، ليحقق فوزه الثاني على التوالي ويحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر ومنافسه في الجولة المقبلة أرسنال ووصيفه توتنهام، وبفارق نقطتين عن تشلسي صاحب المركز الرابع.

الهدف الثالث وهدف الفوز لليفربول سجله البديل ريو نغوموها (16 عاما) في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وجاء بعد سلسلة من التمريرات وصلت إلى أكثر من 10 مرت خلالها الكرة على معظم لاعبي الفريق.