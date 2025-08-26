شاهد.. إيفرتون يختصر 4 سنوات في دقيقتين لاستعراض بناء ملعبه الجديد

نشر الحساب الرسمي لنادي إيفرتون على منصة إكس مقطع فيديو قصيرا يكشف مراحل بناء ملعبه الجديد “هيل ديكنسون”، الذي شهد -أمس الأحد- أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغرق بناء الملعب الجديد 4 سنوات، وهو يتسع لـ52 ألفا و888 متفرجا، وبلغت تكلفته مليار دولار، ومن المقرر أيضا أن يستضيف مباريات في بطولة أوروبا 2028.

ويحمل الملعب اسم "هيل ديكنسون" وهي شركة محاماة بريطانية شهيرة، وذلك بموجب صفقة طويلة الأجل، حصلت بمقتضاها الشركة على حقوق تسمية ملعب النادي -الواقع في منطقة "براملي مور دوك" في مدينة ليفربول- باسمها.

وكان إيفرتون أعلن أن المنشأة الجديدة ستعرف باسم "ملعب هيل ديكنسون"، ضمن ما وصفه النادي بأنها "واحدة من أكبر صفقات حقوق التسمية للملعب في أوروبا".

واستهل إيفرتون مشواره على ملعبه الجديد بفوز مثير 2-0 على برايتون بالدوري الإنجليزي، إذ صنع التاريخ إليمان ندياي -آخر لاعب يسجل في ملعب غوديسون بارك القديم- بتسجيله الهدف الأول في الملعب الجديد، بينما سجل جيمس غارنر الهدف الثاني.