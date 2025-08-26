تسلسل زمني لاغتيال إسرائيل 5 صحفيين بخان يونس

عادت إسرائيل مجددا لاستهداف فريق قناة الجزيرة في قطاع غزة، إذ اغتالت الزميل المصور محمد سلامة الذي استشهد رفقة 4 صحفيين آخرين في قصف مباشر لمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوبا).

والصحفيون الأربعة هم: حسام المصري (مصور وكالة رويترز)، ومعاذ أبو طه (شبكة إن بي سي)، ومريم أبو دقة (وكالة أسوشيتد برس)، وأحمد أبو عزيز (موقع ميدل إيست آي). وكانت إسرائيل قد اغتالت قبل أسبوعين مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف استهدف خيمتهما الصحفية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة