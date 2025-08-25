ماذا خلفت عملية الاحتلال في قرية المغيّر بالضفة الغربية؟

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد من قرية المغيّر شمال شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية واسعة شارك فيها مئات الجنود واستمرت أكثر من 70 ساعة.

وخلال العملية، دهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ونكلت بهم، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، واقتلعت نحو 6 آلاف شجرة، كما صادرت عددا من المركبات.

وكذلك، اعتقلت أكثر من 10 فلسطينيين، بينهم رئيس المجلس القروي للقرية، قبل انسحابها.