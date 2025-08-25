شاهد.. موقف قيادي لرونالدو بعد خسارة "النصر" بنهائي السوبر السعودي

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان اللاعب الأكثر حزنا بين زملائه في فريق النصر بسبب الخسارة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، فإنه أظهر موقفا نال إشادة واسعة من جماهير “العالمي”.

وخسر النصر أمام الأهلي بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، ليواصل رونالدو فشله في التتويج بأي بطولة رسمية مع الفريق منذ وصوله في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وخلال مراسم تتويج الأهلي بكأس السوبر، ظهر رونالدو -في مقطع فيديو- وهو يشجع زملاءه ويطالبهم برفع رؤوسهم، رغم مرارة الخسارة.

واعتبر كثير من المتابعين تصرف رونالدو دليلا واضحا على قوة شخصيته واحترافيته، رغم أن هذه المباراة بالذات كان يمكن أن تشهد حصده أول لقب مع النصر، لولا الخسارة بركلات الترجيح.