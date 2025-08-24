مظاهرات في فيينا ترفع صور أطفال غزة وتطالب بوقف الحرب

ندد متظاهرون في العاصمة النمساوية، فيينا، باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وطالبوا بوقف إطلاق النار، وإفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار عن سكان القطاع.

اقرأ المزيد

ورفع المتظاهرون لافتة عريضة كتب عليها "غزة لا بد أن تحيا"، وقالوا إن فلسطين حرة ولا بد أن تعامل وفق قيم المساواة والديمقراطية لا بالاحتلال والميز العنصري. كما رفع المتظاهرون صور أطفال غزة الذين قتلوا بالقصف والتجويع. تقرير: عياش دراجي

المصدر: الجزيرة