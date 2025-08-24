لبنان يؤكد تمسكه بتمديد ولاية قوات اليونيفيل لعام إضافي

أكد لبنان تمسكه بتمديد ولاية قوات اليونيفيل في جنوب البلاد لعام إضافي في ظل مطالبات أميركية – إسرائيلية بإنهاء مهمة القوة الدولية أو تعديل صلاحياتها جذريا.

وتأتي التصريحات الرسمية اللبنانية قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي مقررة غدا الاثنين تناقش التمديد لهذه القوات. وعلى وقع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنوب البلاد، يشدد لبنان على أهمية دور قوات اليونيفيل وضرورة استمرار عملها حتى إتمام مهماتها. تقرير: كارمن جوخدار

المصدر: الجزيرة