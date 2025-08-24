فلسطيني مبتور القدم يتصدى للمستوطنين دفاعا عن أرضه جنوب الخليل

وثّق مقطع فيديو نشره نشطاء فلسطينيون لحظة تصدي المسن سعيد العمور من قرية الركيز في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية لاعتداء مستوطنين على أرضه، رغم أنه مبتور القدم.

ويظهر العمور، الذي فقد إحدى ساقيه جراء إطلاق مستوطن النار عليه قبل 6 أشهر، وهو يقف على قدم واحدة ويمشي على عكاز مدافعا عن أرضه. وطالبت عائلة العمور المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة