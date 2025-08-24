شاهد.. ليفاندوفسكي ينتقد الكرة الذهبية: أصبحت تجارية وسياسية

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة آلية اختيار اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، معتبرا أن جائزة “ذا بيست” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد تكون أكثر عدلا.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كشفت مؤخرا عن قائمة اللاعبين الـ30 المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي (2025) والتي ضمت اسم ليفاندوفسكي و3 آخرين من زملائه في برشلونة وهم لامين جمال وبيدري ورافينيا.

وقال ليفاندوفسكي إن "هناك لاعبين آخرين يمكن أن يكونوا من بين المرشحين للجائزة"، مضيفا "في الواقع لا أعرف أيهما أكثر أهمية، الكرة الذهبية أم جائزة ذا بيست".

وتابع البولندي "أرى أن جائزة ذا بيست المقدمة من الفيفا أكثر إنصافا، أما الكرة الذهبية -فكما تعلمون- فقد أصبحت تجارية أكثر".

وعند سؤاله عن عدم فوزه بالكرة الذهبية سابقا خاصة بعد موسم 2019-2020 الذي حقق فيه جميع الألقاب مع فريقه السابق بايرن ميونخ، إضافة إلى أرقامه الشخصية الرائعة، أجاب "كنت في أفضل فترة بمسيرتي على الصعيد الشخصي، لقد فزت بكل شيء مع النادي".

وتابع "الجزء الأصعب في هذه المسألة هو أنه حتى الآن لا يعرف أحد لماذا لم أفز بها"، وزاد ساخرا "إنه جزء من كرة القدم، وجزء آخر يتعلق بالسياسة".

وكان ليفاندوفسكي (36 عاما) حقق السداسية مع بايرن ميونخ عام 2020، بتتويجه بألقاب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الألماني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وعلى الصعيد الفردي، سجل ليفاندوفسكي 55 هدفا وصنع 10 أهداف في 47 مباراة بجميع البطولات بموسم 2019-2020.

وفي ذلك العام، ألغت مجلة "فرانس فوتبول" نسخة 2020 من الكرة الذهبية بسبب جائحة كورونا، وكانت كل الترجيحات تصبّ في مصلحة النجم البولندي الذي حصل على جائزة أفضل مهاجم عام 2021.