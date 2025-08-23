جيش الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات رغم إعلان المجاعة بغزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع وصول المساعدات بشكل منظم وعادل إلى كافة سكان غزة، ويقول مراسل الجزيرة هشام زقوت إنه في ظل الظروف الراهنة ستصل المجاعة إلى كافة مناطق القطاع.
كما أشار زقوت الموجود في النصيرات (وسط القطاع) إلى وجود سوء تغذية بالمناطق الأخرى يؤدي يوميا إلى وفيات خاصة في صفوف الأطفال، وأخطر ما يواجه هؤلاء هو عدم توفر الأدوية والمكملات الغذائية وحليب الأطفال الممنوع دخوله منذ 6 شهور.
ويأتي منع إسرائيل دخول المساعدات، رغم إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة.
كما رصدت كاميرا الجزيرة معاناة الناس من أجل الحصول على الدواء من المستشفيات، حيث يصطفون في طوابير طويلة ثم يعودون دون الحصول عليها لعدم توفرها.
وقد سجّلت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني -خلال الساعات الـ24 الماضية- 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 274 شهيدا، بينهم 113 طفلا.
تقرير: هشام زقوت
23/8/2025-|آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة