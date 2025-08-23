السلطات الإيرانية تُعطل "جي بي إس" وتبحث عن بدائل صينية أو روسية

عطلت السلطات الإيرانية نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” (GPS) بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل. وتقول الحكومة إن الخطوة جاءت لتقليص قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات بالمسيّرات عبر عملائها على الأرض.

ويأتي هذا في ظل البحث عن بدائل لنظام الملاحة العالمي. ويطرح خبراء في الحكومة وخارجها أفكارا كالاعتماد على نظام الملاحة الصيني أو الروسي، إلى جانب وعود بإطلاق أقمار صناعية محلية تتيح لإيران امتلاك نظام مستقل يضمن لها السيادة التقنية والأمنية. تقرير: عمر هواش

المصدر: الجزيرة