الأمم المتحدة تستنفر وكالاتها لتحرك فوري لإنقاذ غزة من المجاعة

استنفرت وكالات الأمم المتحدة مسؤوليها في مستويات عدة لمطالبة المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف التجويع والحرب في غزة.

وأكدت الوكالات الأممية أهمية المسارعة في اتخاذ خطوات فورية وملموسة تشمل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وشاركت الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية في إعداد التحليل الذي أعلنت بموجبه المجاعة في غزة.

ومن جانبه قال راين بولسن مدير مكتب الطوارئ بمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن بمحافظة غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون فلسطيني ظروفا كارثية.

تقرير: مراد هاشم