اعتصام أمام البرلمان ووقفات احتجاجية بمدن مغربية دعما لغزة

شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان في العاصمة المغربية الرباط اعتصاما شعبيا بمناسبة الذكرى الـ56 لجريمة إحراق المسجد الأقصى، شاركت فيه شخصيات مغربية وفلسطينية، من بينهم أسرى محررون.

وتزامن الاعتصام مع وقفات احتجاجية شهدتها مدن مغربية، ومنها الدار البيضاء وتطوان والحسيمة ومراكش وطنجة، مباشرة بعد صلاة الجمعة دعما للمقاومة في غزة، حيث طالب المشاركون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات. تقرير: المختار العبلاوي

المصدر: الجزيرة