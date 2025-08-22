ما المعايير الرسمية لإعلان المجاعة؟

لا يتم إعلان المجاعة بشكل عشوائي بل عبر عملية تقنية صارمة تعتمد مقياسا أمميا صارما يسمى نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. ويُعلن عن المجاعة عندما تتحقق 3 معايير رئيسة.

وتتمثل هذه المعايير في نقص الغذاء الحاد عند 20%على الأقل من الأسر، وسوء التغذية الحاد عند 30% من الأطفال دون 5 سنوات، والوفيات المرتفعة، بحيث يتسبب الجوع في وفاة أكثر من شخصين من كل 10 آلاف يوميا.

وقبل غزة أُعلنت المجاعة عالميا 4 مرات في القرن الحالي جميعها في قارة أفريقيا؛ الصومال (2011 و2022) وجنوب السودان (2017) والسودان (2024).

تقرير: محمد رمال