فيديو.. صناعة الخزف والسيراميك في القدس بلا زبائن

في شارع حارة النصارى بالبلدة القديمة بالقدس، يقف المواطن إيلي جورج كوز حارسا لفن الخزف والسيراميك الذي ورثه عن والده قبل نصف قرن، في متجر عريق يتجاوز عمره 100 عام، لكن المهنة تعاني من قلة الزبائن.

تعود بداية هذه المهنة إلى عام 1927، عندما افتتح والده (ذو الأصول التركية) متجرا في القدس بعد قدومه إلى فلسطين، حيث أحضر معه بعض المنتجات من هناك، واستمر في العمل حتى وفاته في سبعينيات القرن الماضي.

يقول إيلي كوز للجزيرة نت إن رسومات وزخارف منتجاته تُنفذ يدويا باستخدام خامات عالية الجودة، وإن تلك المنتجات تخلو من مادة الرصاص، وتتحمل درجات الحرارة العالية داخل الأفران، وصالحة للاستخدام الشخصي للأكل والشرب.

وأضاف أن متجره يضم قطعا زخرفية من مساجد وكنائس في دول عدة بينها تركيا وإيران وتونس، مشيرا إلى أن الأرمن كانوا من أوائل من أدخلوا الخزف إلى القدس، وجلبوا الطين من الأردن لصناعة قطع استخدمت في تزيين قبة الصخرة المشرفة.

ويعاني متجره -كبقية محال البلدة القديمة- من قلة الزبائن في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المدينة المحتلة، موضحا أن شوارع القدس فارغة وأنه يفتح متجره للتسلية.