فيديوغراف.. تسلسل زمني لأبرز الاعتداءات على الأقصى منذ إحراقه عام 1969

ما يزال الحريق -الذي أشعله المتطرف اليهودي أسترالي الجنسية مايكل روهان في المصلى القبلي بالأقصى-مشتعلا رغم مرور 56 عاما على إخماده.

ففي 21 أغسطس/آب من عام 1969 شبّت النيران -التي أُشعلت بشكل متعمد- بالجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية للمسجد، والتهمت كامل محتويات الجناح، بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي، كما هدد الحريق قبة المصلى الرصاصية الأثرية.

هرول المقدسيون لإطفاء الحريق رغم الخطر مستخدمين الأواني المنزلية البسيطة التي تم ملؤها من آبار المسجد الأقصى، وبعد ساعات خمدت النيران في المصلى لكنها لم تخمد في قلوبهم وذاكرتهم التي تعجّ بالاعتداءات على هذا المقدس.

ورغم أن المصلين وحراس وموظفي المسجد الأقصى نجحوا مرارا في منع اعتداءات خطيرة على أولى القبلتين، فإن المتطرفين نجحوا أيضا في تنفيذ انتهاكات غير مسبوقة على مدار العقود المنصرمة.

الجزيرة نت رصدت أبرز محطات الاعتداء على مصليات وساحات ومعالم المسجد الأقصى منذ عام 1969 حتى يومنا هذا، ولعلّ أخطرها ما وُثّق بعد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.