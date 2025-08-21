أوضاع مأساوية للنازحين في ميناء غزة

يعيش النازحون في ميناء غزة واقعا معيشيا صعبا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. مراسلة الجزيرة ترصد معاناة النازحين بالخيام في ميناء غزة.

المصدر: الجزيرة