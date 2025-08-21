مدة الفيديو 02 دقيقة 28 ثانية 02:28

أوضاع مأساوية للنازحين في ميناء غزة

يعيش النازحون في ميناء غزة واقعا معيشيا صعبا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. مراسلة الجزيرة ترصد معاناة النازحين بالخيام في ميناء غزة.
نور أبو ركبة
21/8/2025-|آخر تحديث: 16:14 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة