play video
play video
مدة الفيديو 02 دقيقة 28 ثانية
play-arrow
02:28
أوضاع مأساوية للنازحين في ميناء غزة
يعيش النازحون في ميناء غزة واقعا معيشيا صعبا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. مراسلة الجزيرة ترصد معاناة النازحين بالخيام في ميناء غزة.
نور أبو ركبة
21/8/2025
-
|
آخر تحديث:
16:14 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة