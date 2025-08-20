لواء خان يونس بالقسام يواصل حرب استنزاف ضد قوات الاحتلال

يواصل لواء خان يونس في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- شن حرب استنزاف ضد قوات الاحتلال بعدما تدرب عناصره على أساليب الجيش، وفق صحيفة إسرائيلية.

وتبدو محاولات العثور على مقاتلي القسام والإيقاع بهم معقدة وصعبة بسبب كفاءتهم، وفق الصحيفة، كما أن لواء خان يونس قادر على "متابعة دقيقة لتحركات الجيش الإسرائيلي مع تنظيم عالٍ في التخطيط والتوجيه".

جاء ذلك بعد عملية مركبة للقسام شارك فيها فصيل مشاة، تخللتها إغارة على جنود وآليات الاحتلال جنوب شرقي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة)، وهو هجوم وصفته تقارير إسرائيلية بـ"الاستثنائي".

تقرير: سلام خضر