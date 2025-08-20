كيف نفذت القسام إحدى أعقد عملياتها ضد الاحتلال منذ بداية الحرب؟

يحاكي هذا التقرير العملية النوعية التي نفذها مقاتلو كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الأربعاء على موقع مستحدث لقوات الاحتلال جنوب شرقي مدينة خان يونس (جنوبا) بـ”قوة قسامية قوامها فصيل مشاة”.

وبدأ الهجوم المركب والمعقد -الذي استمر ساعات- بسلسلة ضربات نوعية مثل استهداف عدد من دبابات الحراسة من نوع "ميركافا" بعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع.

كما استهدف مقاتلو القسام عددا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة، فضلا عن هجمات نوعية أخرى من بينها عملية استشهادية.