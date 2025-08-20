شاهد.. تصرفات غريبة لحكم أرجنتيني تتسبب بإيقافه

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حرمان أحد الحكام من إدارة المباريات في البلاد، بعد تصرفه المثير للجدل خلال إحدى مباريات الفئات الشابة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الحكم سيباستيان سوليس وهو يتعامل ببرود وباستهتار كبيرين خلال مباراة جمعت بين فريقي روما وأرجنتينو دي روساريو، ضمن منافسات الفئة الرابعة من بطولة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 18 عاما.

ويُوثق مقطع الفيديو أيضا الحكم وهو يدير اللقاء من وسط الملعب دون متابعة دقيقة للمجريات، مكتفيا بوضع يديه خلف ظهره، كما بدا في لحظة ما وهو يقوم بتمديد عضلاته وتحريك ركبتيه في حين كان اللاعبون يركضون وراء الكرة.

وبموجب هذا القرار لن يتمكن سوليس من إدارة المباريات مجددا في أي بطولة ينظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي اعتبر تصرّف الحكم بأنه "اعتداء على قيم كرة القدم" وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سبورتس" الأرجنتينية.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا رسميا قال فيه "نُعلن على أنه وبناء على خلفية الأحداث المؤسفة التي أصبحت معروفة للرأي العام خلال عطلة نهاية الأسبوع في مباراة ضمن الفئة الرابعة من بطولة الشباب بين فريقي روما وأرجنتينو دي روساريو، فقد تم إنهاء خدمات الحكم سيباستيان سوليس".

وأضاف "جاء القرار نظرا لإخلاله الجسيم بواجبه في تطبيق العدالة، والأهم من ذلك بسبب اعتدائه على قيم كرة القدم وعدم احترامه لهيبة التحكيم، واللاعبين، والجهاز الفني، والجماهير، والأندية المشاركة في المباراة".