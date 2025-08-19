ما أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية؟

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في مؤتمر صحفي- إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شارك في العلمين -أمس الاثنين- في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف أن قطر ومصر تلقتا رد حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن مصر وقطر ما زالتا تنتظران الرد الإسرائيلي على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار. تفاصيل أكثر مع مراسل الجزيرة صهيب العصا.

المصدر: الجزيرة