قوات الاحتلال تهدم محلات تجارية في عناب جنوب الخليل

باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمليات هدم وتجريف لمحلات تجارية في منطقة عناب بالظاهرية جنوب الخليل.

ووصلت إلى المنطقة 6 آليات هدم ثقيلة، مدعومة بتعزيزات عسكرية كبيرة، لتنفيذ العمليات، وقدمت قوات الاحتلال تبريرها المعتاد بأن المحلات المستهدفة "غير مرخصة". بيد أن الفلسطينيين سكان المنطقة يرون أن الهدف الحقيقي هو تمهيد الطريق لبسط النفوذ والسيطرة، خاصة مع وجود بؤرة استيطانية قريبة، وبدء المستوطنين بناء بؤرة جديدة في عناب.

تقرير: منتصر نصار