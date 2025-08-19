تحذيرات من مجاعة مع تفاقم نقص الغذاء والدواء في السودان

تحت شمس حارقة وعلى أبواب مراكز توزيع الغذاء في مدينة الفاشر بالسودان، ينتظر الناس الحصول على وجبة صغيرة، ومحظوظ من يحصل عليها من بين الجموع.

وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان، لا تقل الأوضاع سوءا، حيث يرسم الجوع مشاهد مؤلمة لأطفال يصطفون في طوابير طويلة علهم يجدون ما يسد الرمق. وفي الخرطوم أيضا، هناك من يعاني صمت الجوع، وسط أزمات لا تهدأ.

من جهتها، حذرت منسقة عمليات الطوارئ ببرنامج الأغذية العالمي سامانثا جاتارا من أن الأوضاع في مدينة الفاشر كارثية، وأكدت أن بعض السكان اضطروا لتناول أطعمة مخصصة للحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

تقرير: الطاهر المرضي