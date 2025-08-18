مستشفيات غزة تسجل تصاعدا في حالات سوء التغذية عند الأطفال

مستشفيات غزة تسجل تصاعدا مستمرا في حالات سوء التغذية لا سيما في صفوف الأطفال، في ظل استمرار التجويع الممنهج والحصار الخانق الذي يمارسه جيش الاحتلال على سكان القطاع.

وثقت وزارة الصحة الفلسطينية عددًا آخر من الضحايا من فئات عمرية مختلفة بما فيها الأطفال، الذين بلغ عدد من توفي منهم 100 طفل، يتهدد خطر الموت حياة أكثر من 40 ألف طفل نتيجة النقص الحاد في الحليب. مراسل الجزيرة هاني الشاعر رصد الواقع المتفاقم داخل مستشفى الأطفال بمجمع ناصر الطبي.

المصدر: الجزيرة