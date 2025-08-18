شاهد.. جماهير تلاحق حكما وتعتدي عليه بوحشية في لبنان

تحوّل الملعب البلدي في بلدة كفرصير، وهي إحدى قرى محافظة النبطية اللبنانية، إلى ساحة حرب حقيقية، عقب اقتحام جماهير أحد الفرق المستطيل الأخضر لتعتدي على لاعبي الفريق المنافس والحكم.

وبحسب تقارير محلية، فقد أقدمت جماهير فريق القصيبة على اقتحام أرض الملعب واعتدت بشكل وحشي على لاعبي الصرفند والحكم الدولي علي جواد رضا، وذلك بعد انتهاء المباراة النهائية لإحدى البطولات الودية في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة ملاحقة العشرات من المشجعين للحكم خارج الملعب والاعتداء عليه بوحشية، في حين أفاد موقع "الخيام" اللبناني بأن الحكم رضا نُقل إلى أحد المستشفيات في النبطية ويقبع حاليا في غرفة العناية المركّزة بسبب سوء حالته الصحية.

ولم يقتصر اعتداء جمهور القصيبة على الألفاظ النابية والعنف الجسدي، بل امتد ليتطوّر إلى إطلاق نار كثيف طال المنازل المحيطة بالملعب في مشهد أقرب إلى معركة شوارع منه إلى مناسبة رياضية، وهو ما تسبّب بحالة من الخوف والرعب لدى السكان في المنطقة.