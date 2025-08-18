شاهد.. إبراهيموفيتش يتألق في رياضة ركوب الأمواج

خطف السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يمارس رياضة أخرى غير كرة القدم.

ونشر إبراهيموفيتش المعتزل صيف عام 2023 مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج.

وظهر إبراهيموفيتش (43 عاما) في الفيديو على لوح مخصص لممارسة هذه الرياضة، وينتظر موجة من أجل الوقوف عليه.

ونجح إبراهيموفيتش بالفعل في الوقوف على اللوح لعدة ثوانٍ قبل أن يسقط في الماء، في لقطة راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط إعجاب وتفاعل الكثير من متابعيه.

ويبدو أن إبراهيموفيتش، الذي يعمل حاليا مستشارا لنادي ميلان، يتمتع بإجازته الصيفية قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري الإيطالي .

وارتدى إبراهيموفيتش خلال مسيرته الاحترافية قمصان الكثير من الأندية الكبرى مثل يوفنتوس وميلان وإنتر في إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي وتوج معها بـ31 لقبا محليا وقاريا وعالميا.