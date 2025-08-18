زيلينسكي يواجه مقترح التنازل عن أراض أوكرانية لصالح روسيا

تتجه الأنظار إلى القمة الأميركية الأوكرانية المرتقبة في البيت الأبيض بعد أيام قليلة من قمة الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن على كييف وموسكو تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، في حين رد عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول إن دستور بلاده يحظر التنازل عن أراضيها أو مقايضتها.

وفي السياق ذاته، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي قيود على الجيش الأوكراني قد تطالب بها موسكو، معربا عن قناعته بأن بوتين لا يريد السلام، بل يريد استسلام أوكرانيا.

تقرير: جعفر سلمات