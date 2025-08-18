"الجميع يترقب نهاية الحرب".. هل بات وقف إطلاق النار بغزة وشيكا؟

أثمرت جهود الوساطة شيئا مع إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح القاهرة والدوحة الأخير لوقف إطلاق النار، في وقت يتواصل فيه القتال والمجاعة في قطاع غزة وكذلك أزمة إسرائيل الداخلية.

وينتظر الجميع اليوم الأخير من حرب إسرائيل على غزة، التي تقترب من إنهاء 700 يوم من القتال، وكانت قد توقفت في مرتين سابقتين إثر مفاوضات الدوحة، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، ويناير/كانون الثاني 2025.